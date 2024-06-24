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Ольга Романова
редактор
14:55, Сьогодні
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Росіяни атакували Покровськ двома ракетами Іскандер-М: загинули чотири людини, 34 поранено, - ФОТО

Росіяни атакували Покровськ двома ракетами Іскандер-М: загинули чотири людини, 34 поранено, - ФОТО

Щонайменше 4 людини загинули і 34 поранені — такі попередні наслідки удару по Покровську станом на 14:15.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим  Філашкін.

Серед поранених — двоє дітей 12 і 13 років. Вони перебувають у середньому і тяжкому стані.

Росіяни атакували Покровськ двома ракетами Іскандер-М: загинули чотири людини, 34 поранено, - ФОТО, фото-1



На місці події працюють поліція, рятувальники, представники місцевої влади. Поранені отримують всю необхідну медичну допомогу.

Росіяни випустили по місту дві ракети Іскандер-М — зруйнували 1 приватний будинок і пошкодили 16.

Росіяни атакували Покровськ двома ракетами Іскандер-М: загинули чотири людини, 34 поранено, - ФОТО, фото-2



Це — один із найбільших ворожих ударів по цивільнім за останній час. Його остаточні наслідки ще належить встановити.

Росіяни атакували Покровськ двома ракетами Іскандер-М: загинули чотири людини, 34 поранено, - ФОТО, фото-3
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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Покровськ
Ольга Романова
редактор
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