Росіяни атакували Покровськ двома ракетами Іскандер-М: загинули чотири людини, 34 поранено, - ФОТО

Щонайменше 4 людини загинули і 34 поранені — такі попередні наслідки удару по Покровську станом на 14:15.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Серед поранених — двоє дітей 12 і 13 років. Вони перебувають у середньому і тяжкому стані.





На місці події працюють поліція, рятувальники, представники місцевої влади. Поранені отримують всю необхідну медичну допомогу.



Росіяни випустили по місту дві ракети Іскандер-М — зруйнували 1 приватний будинок і пошкодили 16.





Це — один із найбільших ворожих ударів по цивільнім за останній час. Його остаточні наслідки ще належить встановити.