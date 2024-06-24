Зеленський замінив скомандувача Об’єднаних сил ЗСУ генерала Содоля на генерала Гнатова

Володимир Зеленський замінив командувача Об’єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля.

Фото: Вадим Сарахан, прес-служба Апарату ВРУ Юрій Содоль

Про це Президент сказав у вечірньому відеозверненні 24 червня.

"Я ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова", - сказав глава держави.

Фото: Mil.gov.ua Андрій Гнатов

Цьому рішення Президента передувало звернення начальника штабу бригади "Азов" Національної гвардії Богдана Кротевича до Державного бюро розслідувань. Кротевич закликав провести розслідування щодо Содоля і звинуватив генерала в перевищенні службових повноважень та некомпетентному командуванні військами.

"Написав листа в ДБР з закликом про відкриття розслідування на одного військового генерала, який, на моє переконання, вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал... Мені не пох***, що судять комбатів та комбригів за втрату спостережного посту, але не судять генерала за втрату областей та десятків міст та втрату тисяч солдат... Ця людина починає розслідування проти командирів, які наступають і не втрачають позиції, проте проти себе він службові розслідування не ініціює", - написав 23 червня у своєму телеграмі Кротевич.

Раніше Содоля розкритикував волонтер Сергій Стерненко за те, що генерал нагородив мера Одеси Геннадія Труханова знаком "За службу і звитягу".

До призначення командувачем Об’єднаних сил ЗСУ Юрій Содоль з 2018-го командував Морською піхотою ЗСУ. У лютому 2022 року отримав звання Герой України. Брав участь в обороні Маріуполя, у 2023-му командував ОТУ "Донецьк".

Хто такий Андрій Гнатов