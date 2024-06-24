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  • Зеленський замінив скомандувача Об’єднаних сил ЗСУ генерала Содоля на генерала Гнатова
Ольга Романова
редактор
21:22, Сьогодні

Зеленський замінив скомандувача Об’єднаних сил ЗСУ генерала Содоля на генерала Гнатова

Зеленський замінив скомандувача Об’єднаних сил ЗСУ генерала Содоля на генерала Гнатова

Володимир Зеленський замінив командувача Об’єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля.

Юрій Содоль
Фото: Вадим Сарахан, прес-служба Апарату ВРУ
Юрій Содоль

Про це Президент сказав у вечірньому відеозверненні 24 червня.

"Я ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова", - сказав глава держави.

Андрій Гнатов
Фото: Mil.gov.ua
Андрій Гнатов

Цьому рішення Президента передувало звернення начальника штабу бригади "Азов" Національної гвардії Богдана Кротевича до Державного бюро розслідувань. Кротевич закликав провести розслідування щодо Содоля і звинуватив генерала в перевищенні службових повноважень та некомпетентному командуванні військами.

"Написав листа в ДБР з закликом про відкриття розслідування на одного військового генерала, який, на моє переконання, вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал... Мені не пох***, що судять комбатів та комбригів за втрату спостережного посту, але не судять генерала за втрату областей та десятків міст та втрату тисяч солдат... Ця людина  починає розслідування проти командирів, які наступають і не втрачають позиції, проте проти себе він службові розслідування не ініціює", - написав 23 червня у своєму телеграмі Кротевич.

Раніше Содоля розкритикував волонтер Сергій Стерненко за те, що генерал нагородив мера Одеси Геннадія Труханова знаком "За службу і звитягу". 

До призначення командувачем Об’єднаних сил ЗСУ Юрій Содоль з 2018-го командував Морською піхотою ЗСУ. У лютому 2022 року отримав звання Герой України. Брав участь в обороні Маріуполя, у 2023-му командував ОТУ "Донецьк".

Хто такий Андрій Гнатов

  • Морпіх Гнатов - командувач ОСУВ "Одеса".
  • У 2001 році закінчив Харківський інститут танкових військ.
  • У 2016–2018 роках — начальник штабу 36 окремої бригади морської піхоти.
  • 2018–2021 — командир 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.
  • У 2022-му — начальник штабу, заступник командувача військ оперативного командування «Південь» Сухопутних військ Збройних сил України.
  • У червні 2022-го отримав звання бригадного генерала.
  • У 2022 році Андрій Гнатов очолював оборону Миколаєва після генерала Дмитра Марченка.
  • Був одним з командувачів операції зі звільнення Херсонщини в листопаді 2022-го.
  • Навесні 2023-го командував обороною Бахмута. Тоді місто тримала 93 бригада, яку очолює полковник Павло Паліса. Місто входило в зону відповідальності ОСУВ «Хортиця», яким командував Олександр Сирський.
  • Андрій Гнатов належить до офіцерів, які формували підрозділи оновленої морської піхоти з частин, що залишили окупований Крим.
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#Зеленський #ЗСУ #Содоль #Гнатов
Ольга Романова
редактор
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