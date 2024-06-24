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Стали відомі нові подробиці обстрілу Покровська: кількість загиблих зросла до пʼяти, 46 людей поранено
Сьогодні, 24 червня, російські окупанти здійснили кривавий обстріл Покровська — вдарили 2 ракетами «Іскандер-М».
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
В результаті обстрілу постраждало всього 46 цивільних: 5 загинуло і 41 поранено. Серед поранених 4 дитини: хлопчик 12 років, дівчата 9, 11 та 13 років.
Пошкоджено приватні будинки, 6 автомобілів, зруйновано 1 приватний будинок.
Поранені доставлені до клінічної лікарні інтенсивного лікування у Покровську.
Комунальні служби Покровська очікують на дозвіл від екстрених служб, щоб обстежити пошкодження і підвезти матеріали для ліквідації наслідків обстрілу.
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