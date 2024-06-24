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  • Стали відомі нові подробиці обстрілу Покровська: кількість загиблих зросла до пʼяти, 46 людей поранено
Ольга Романова
редактор
21:31, Сьогодні
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Стали відомі нові подробиці обстрілу Покровська: кількість загиблих зросла до пʼяти, 46 людей поранено

Стали відомі нові подробиці обстрілу Покровська: кількість загиблих зросла до пʼяти, 46 людей поранено

Сьогодні, 24 червня, російські окупанти здійснили кривавий обстріл Покровська — вдарили 2 ракетами «Іскандер-М».

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим  Філашкін.

В результаті обстрілу постраждало всього 46 цивільних: 5 загинуло і 41 поранено. Серед поранених 4 дитини: хлопчик 12 років, дівчата 9, 11 та 13 років.

Стали відомі нові подробиці обстрілу Покровська: кількість загиблих зросла до пʼяти, 46 людей поранено , фото-1



Пошкоджено приватні будинки, 6 автомобілів, зруйновано 1 приватний будинок.

Стали відомі нові подробиці обстрілу Покровська: кількість загиблих зросла до пʼяти, 46 людей поранено , фото-2



Поранені доставлені до клінічної лікарні інтенсивного лікування у Покровську.

Комунальні служби Покровська очікують на дозвіл від екстрених служб, щоб обстежити пошкодження і підвезти матеріали для ліквідації наслідків обстрілу.

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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Покровськ
Ольга Романова
редактор
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