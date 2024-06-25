Ситуація на фронті на ранок 25 червня: протягом доби відбулося 170 бойових зіткнень

Загалом за добу відбулося 170 бойових зіткнень. Росіяни завдали трьох ракетних ударів (шість ракет), 63 авіаудари (зокрема 90 КАБ), провели близько 4000 обстрілів, зокрема 107 – з застосуванням реактивних систем залпового вогню, 1304 удари безпілотниками-камікадзе.

Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

"На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії. Протягом доби було шість бойових зіткнень. Бої точилися, зокрема, у районі населених пунктів Вовчанськ і Липці Харківської області.

На Куп'янському напрямку захисники відбили 12 атак ворога в районі Синьківки, Стельмахівки, Новоселівки, Піщаного Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 24 атаки противника в районах населених пунктів Невське, Греківка, Макіївка, Серебрянське лісництво Луганської області та Терни, Торське Донецької області.

На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили 28 атак у районах Білогорівки Луганської області, Роздолівки, Верхньокам'янського та Виїмки Донецької області.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 14 спроб противника прорвати позиції Сил оборони України в районах Кліщіївки, Іванівського, Часового Яру, Калинівки Донецької області.

На Торецькому напрямку противник здійснив десять безуспішних атак у районах населених пунктів Північне, Південне, Нью-Йорк і Торецьк", – сказав він.

На Покровському захисники відбили 52 атаки окупантів у районі населених пунктів Олександропіль, Новоолександрівка, Воздвиженка, Сокіл, Євгенівка, Новоселівка Перша.

На Курахівському захисники продовжують стримувати росіян у районі населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка, де ворог вісім разів намагався прорвати оборону.

На Времівському було чотири безуспішні штурми в районі населеного пункту Урожайне.

На Оріхівському відбулося шість зіткнень у районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку росіяни намагаються витіснити українські підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра", – повідомив речник Генштабу, додавши, що тут було шість атак.