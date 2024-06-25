На Донеччині за добу окупанти 20 разів обстріляли населені пункти: семеро людей загинули, 49 поранено

За 24 червня росіяни вбили 7 жителів Донеччини: 5 у Покровську, 1 у Кураховому і Торецьку.

Ще 49 людей в області за добу дістали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 167 людей, у тому числі 17 дітей.

Волноваський район. У Великій Новосілці поранено людину, пошкоджено приватні будинки.



Покровський район. У Кураховому 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 8 багатоповерхівок. У Покровську 5 людей загинули і 38 поранено, серед поранених — 4 дитини. Пошкоджені 19 приватних будинків, 7 автомобілів і 3 будівлі підприємств.



Краматорський район. Територію Лиманської ТГ росіяни обстріляли 81 раз. У Дружківці поранено 3 людини.



Бахмутський район. У Торецьку 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 8 будинків і 5 адмінбудівель. Також у громаді 2 людини поранено і 2 будинки пошкоджено у Залізному; 3 будинки пошкоджено у Нью-Йорку. У Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля. У Сіверську зруйновано будинок і нежитлове приміщення, ще 1 будинок пошкоджено.