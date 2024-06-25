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  • На Донеччині окупанти обстріляли Торецьк та Золоту Ниву: одна людина загинула, чотири поранено
Ольга Романова
редактор
11:36, Сьогодні
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На Донеччині окупанти обстріляли Торецьк та Золоту Ниву: одна людина загинула, чотири поранено

На Донеччині окупанти обстріляли Торецьк та Золоту Ниву: одна людина загинула, чотири поранено

Одна людина загинула і чотири поранені внаслідок ранкових обстрілів Донеччини.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Золотій Ниві Великоновосілківської громади від артобстрілу загинула жінка 1957 року народження.

По Торецьку росіяни зранку вже завдали 6 авіаударів — поранили 4 людини. Усі постраждалі доставлені в лікарню.

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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Торецьк
Ольга Романова
редактор
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