На Донеччині окупанти обстріляли Торецьк та Золоту Ниву: одна людина загинула, чотири поранено

Одна людина загинула і чотири поранені внаслідок ранкових обстрілів Донеччини.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



У Золотій Ниві Великоновосілківської громади від артобстрілу загинула жінка 1957 року народження.



По Торецьку росіяни зранку вже завдали 6 авіаударів — поранили 4 людини. Усі постраждалі доставлені в лікарню.