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  • На Донеччині окупанти обстріляли об'єкти "Укрзалізниці": поранено двох працівників, пошкоджені адміністративні будівлі
Ольга Романова
редактор
11:58, Сьогодні
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На Донеччині окупанти обстріляли об'єкти "Укрзалізниці": поранено двох працівників, пошкоджені адміністративні будівлі

На Донеччині окупанти обстріляли об'єкти "Укрзалізниці": поранено двох працівників, пошкоджені адміністративні будівлі

Ворог 24 червня атакував залізничну інфраструктуру Донеччини. Внаслідок ворожого обстрілу поранено двох залізничників, пошкоджено інфраструктуру та рухомий склад у Покровську. 

 Про це повідомили в пресслужбі перевізника.

Травм середньої тяжкості зазнав машиніст та лаборантка. Працівникам надана необхідна медична допомога, вони перебувають у лікарні, стан стабільний. 

Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджені адміністративні будівлі, контактна мережа, колії, пристрої сигналізації та звʼязку і маневровий локомотив. 

Окупанти обстріляли Укрзалізницю
Фото: Укрзалізниця
Окупанти обстріляли Укрзалізницю
окупанти обстріляли Укрзалізницю
Фото: Укрзалізниця
окупанти обстріляли Укрзалізницю

Проте, попри ворожі обстріли, рух потягів продовжується за графіком.

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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Укрзалізниця
Ольга Романова
редактор
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