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На Донеччині окупанти обстріляли об'єкти "Укрзалізниці": поранено двох працівників, пошкоджені адміністративні будівлі
Ворог 24 червня атакував залізничну інфраструктуру Донеччини. Внаслідок ворожого обстрілу поранено двох залізничників, пошкоджено інфраструктуру та рухомий склад у Покровську.
Про це повідомили в пресслужбі перевізника.
Травм середньої тяжкості зазнав машиніст та лаборантка. Працівникам надана необхідна медична допомога, вони перебувають у лікарні, стан стабільний.
Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджені адміністративні будівлі, контактна мережа, колії, пристрої сигналізації та звʼязку і маневровий локомотив.
Окупанти обстріляли Укрзалізницю
Фото: Укрзалізниця
окупанти обстріляли Укрзалізницю
Фото: Укрзалізниця
Проте, попри ворожі обстріли, рух потягів продовжується за графіком.
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