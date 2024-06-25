Рус
  • Головна
  • На Донеччині прийняли рішення про евакуацію родин з дітьми з пʼяти прифронтових сіл
Ольга Романова
редактор
13:13, Сьогодні
Надійне джерело

На Донеччині прийняли рішення про евакуацію родин з дітьми з пʼяти прифронтових сіл

На Донеччині прийняли рішення про евакуацію родин з дітьми з пʼяти прифронтових сіл

На позачерговому засіданні регіональної  комісії з питань ТЕБ і НС Донецької області прийнято рішення про проведення примусової евакуації дітей з їх батьками або іншими законними представниками з селища Дробишеве Лиманської громади, сіл Нова Полтавка, Новооленівка, Олександропіль, Романівка Іллінівської громади.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Направили це рішення на погодження з органами військового командування на відповідній території та Координаційним штабом з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.

Також на засіданні комісії розглянули питання посилення заходів з евакуації з Торецької громади. Щодня ворог обстрілює громаду з усіх видів озброєнь, у тому числі використовує авіабомби та безпілотники, знаходитись тут вкрай небезпечно.
.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #евакуація #діти
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення
live comments feed...