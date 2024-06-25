До 8 років за ґратами засуджено учасників російської агентурної мережі на Донеччині

До 8 років за ґратами засуджено учасників агентурної мережі, які передавали ворогу дані про укріпрайони і техніку ЗСУ.



З листопада 2022 по січень 2023 року житель Краматорського району збирав дані про блокпости ЗСУ поблизу м. Слов’янська, перебування українських військовослужбовців, техніки і бойових машин розмінування. У чоловіка виявлено 90 патронів, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Другий з січня по березень 2023 року звертав увагу на рух техніки та укріпрайони ЗСУ, ЗРК та РСЗВ, зокрема «Himars».



Повідомлення надсилали громадянину України, який передавав їх зс рф.

За публічного обвинувачення Донецької обласної прокуратури двох громадян визнано винними у несанкціонованому поширенні інформації про розміщення ЗСУ та одного додатково - за незаконне поводження з бойовими припасами (ч. 3 ст. 114-2, ч. 1 ст. 263 КК України). Їх засуджено до 8 років за гратами.