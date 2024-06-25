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Міноборони підтримує збільшення до 150 днів терміну оновлення даних для військовозобов’язани, -нардеп
Міністерство оборони підтримало збільшення термінів оновлення даних для військовозобов'язаних з 60 до 150 днів.
Відповідний законопроєкт створили народні депутати. Про підтримку цієї пропозиції з боку Міноборони повідомили його співавтор Володимир Ар'єв та УП з посиланням на джерела.
Ар'єв опублікував лист від міністра оборони Рустема Умєрова, в якому йдеться про підтримку законопроєкту про продовження строку оновлення військово-облікових даних.
"Міноборони підтримує мій з колегами законопроєкт про продовження на 90 днів терміну оновлення даних військовозобов’язаними", - повідомляє Арʼєв.
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