Рус
  • Головна
  • Міноборони підтримує збільшення до 150 днів терміну оновлення даних для військовозобов’язани, -нардеп
Ольга Романова
редактор
16:43, Сьогодні
Надійне джерело

Міноборони підтримує збільшення до 150 днів терміну оновлення даних для військовозобов’язани, -нардеп

Читать на русском
Міноборони підтримує збільшення до 150 днів терміну оновлення даних для військовозобов’язани, -нардеп

Міністерство оборони підтримало збільшення термінів оновлення даних для військовозобов'язаних з 60 до 150 днів. 

Відповідний законопроєкт створили народні депутати. Про підтримку цієї пропозиції з боку Міноборони повідомили його співавтор Володимир Ар'єв та УП з посиланням на джерела.

Ар'єв опублікував лист від міністра оборони Рустема Умєрова, в якому йдеться про підтримку законопроєкту про продовження строку оновлення військово-облікових даних. 

"Міноборони підтримує мій з колегами законопроєкт про продовження на 90 днів терміну оновлення даних військовозобов’язаними", - повідомляє Арʼєв.

Міноборони підтримує збільшення до 150 днів терміну оновлення даних для військовозобов’язани, -нардеп, фото-1
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Міноборони #облік #оновленняданих
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення
live comments feed...