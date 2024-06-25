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Ольга Романова
редактор
17:46, Сьогодні

Міноборони передумало підтримувати збільшення терміну оновлення даних для військовозобов'язаних

Міноборони передумало підтримувати збільшення терміну оновлення даних для військовозобов'язаних

Міністерство оборони спершу підтримало збільшення термінів оновлення даних для військовозобов'язаних з 60 до 150 днів, але потім вирішило залишити їх попередніми. 

Відповідний законопроєкт створили народні депутати. Про підтримку цієї пропозиції з боку Міноборони повідомили його співавтор Володимир Ар'єв та УП з посиланням на джерела, однак згодом журналісти уточнили, що міністерство передумало.

"Пізніше в розпорядженні УП опинився лист міністра Рустема Умєрова Верховній Раді від 25 червня, в якому стверджується, що Міноборони не підтримує збільшення термінів оновлення даних у ТЦК для військовозобов’язаних з 60 до 150 днів, крайньою датою оновлення даних залишається 16 липня 2024", – повідомили журналісти.

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#Міноборони #облік #оновленняданих
Ольга Романова
редактор
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