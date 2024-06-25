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Міноборони передумало підтримувати збільшення терміну оновлення даних для військовозобов'язаних
Міністерство оборони спершу підтримало збільшення термінів оновлення даних для військовозобов'язаних з 60 до 150 днів, але потім вирішило залишити їх попередніми.
Відповідний законопроєкт створили народні депутати. Про підтримку цієї пропозиції з боку Міноборони повідомили його співавтор Володимир Ар'єв та УП з посиланням на джерела, однак згодом журналісти уточнили, що міністерство передумало.
"Пізніше в розпорядженні УП опинився лист міністра Рустема Умєрова Верховній Раді від 25 червня, в якому стверджується, що Міноборони не підтримує збільшення термінів оновлення даних у ТЦК для військовозобов’язаних з 60 до 150 днів, крайньою датою оновлення даних залишається 16 липня 2024", – повідомили журналісти.
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