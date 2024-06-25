Окупанти обстріляли Торецьк та Курахове: одна людина загинула, шестеро поранено, - ФОТО

Сьогодні, 25 червня, під приціл російських військ потрапив житловий квартал міста Курахове. Порізи та садна дістали 36-річна жінка та чоловік 79 років.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура



Внаслідок артилерійського обстрілу окупантами с. Золота Нива отримала тілесне ушкодження, несумісне з життям, 67-річна місцева жителька. Вона перебувала у дворі домоволодіння.





Армія рф продовжила завдавати ударів по місту Торецьк, використавши, ймовірно, «КАБ-500». Авіабомба влучила у багатоквартирний будинок. Осколкових поранень зазнали двоє містян 42 й 74 років. Через кілька годин зс рф знову атакували населений пункт, поціливши по цивільній інфраструктурі.

Травмовано 59-річного співробітника будівельного магазину та ще одного цивільного 68 років. Потерпілих госпіталізовано.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).