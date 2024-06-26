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За добу захисники України знищили 1220 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1220 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 538 060 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.06.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 538060 (+1220) осіб

танків ‒ 8039 (+4)

бойових броньованих машин ‒ 15450 (+19)

артилерійських систем – 14321 (+40)

РСЗВ – 1108 (+0)

засоби ППО ‒ 863 (+0) од,

літаків – 359 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11435 (+22),

крилаті ракети ‒ 2324 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 19407 (+45) од,

спеціальна техніка ‒ 2409 (+6). Дані уточнюються.

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