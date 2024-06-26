Зеленський на Донеччині нагородив бійців та відвідав фронтових медиків

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 26 червня, приїхав на передову у Донецькій області.

Про це голова держави пише у своєму офіційному паблику.

"Донеччина. 110-та, 31-ша й 47-ма окремі механізовані бригади. Заслухав доповіді про оперативну обстановку, обговорили з Головкомом та комбригами наші дії. Особисто подякував нашим бійцям і відзначив нагородами", - розповів Зеленський, подякувавши за захист нашої держави, за те, що воїни щоденно роблять для того, щоб Україна в українців була.

Також Зеленський відвідав стабілізаційний пункт 47-ї окремої механізованої бригади.

"Поспілкувався з нашими медиками, які розповіли про першочергові потреби. Відзначив державними нагородами. Вдячний за вашу щоденну працю та самовіддану допомогу нашим воїнам", - пише президент.