Обмін полоненими: Юсов розповів, що операція продовжується

53-й обмін полоненими між Україною та росією ще не завершився. Операція триває.

Про це в ефірі телемарафону 26 червня розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

«Це ще не 53-й обмін, бо він ще не завершився. Операція триває. У рамках цієї операції вже повернули 90 наших захисників, але це не останні новини. Ми справді розраховуємо найближчим часом повідомити додаткову інформацію. Робота триває», — заявив Андрій Юсов.

Він зазначив, що ще не було жодного легкого обміну.

«Складна боротьба за повернення наших захисників і захисниць, а також цивільних. Ми повинні пам’ятати про велику кількість цивільних, фактично заручників, бранців, цивільних полонених, яких захопив кремль», — розповів представник ГУР.

Також він відзначив посередницьку роль Об’єднаних Арабських Еміратів. За його словами, Україна використовує весь інструментарій міжнародної підтримки для того, щоб отримати результат.

«Кожен має повернутись додому», — резюмував Андрій Юсов.

Нагадаємо, що вчора, 25 червня, вдалося повернути додому 90 захисників України.