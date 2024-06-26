У Донецьку повідомили про 3 загиблих у Куйбишевському районі внаслідок обстрілу

В окупованому Донецьку вчора ввечері, 26 червня, під обстріл попав Куйбишевський район. Загинули троє людей.



Про це повідомив так званий "мер" Донецька Олексій Кулемзін.

За його інформацією, боєприпаси попали у квартиру багатоповерхового житлового будинку та на територію автозаправки.



Загинули троє мирних громадян.

"У районі багатоповерхівки – чоловік 1957 р.н. та жінка 1987 р.н. На автозаправній станції загинув співробітник 1996 р.н. Поранення отримали: дівчина 2006 р.н., двоє хлопців 2005 та 2006 р.н., жінка 1971 р.н., чоловіки 1966 та 1983 р.н.", - написав колаборант.



