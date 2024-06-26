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  • У Донецьку повідомили про 3 загиблих у Куйбишевському районі внаслідок обстрілу
Ольга Романова
редактор
13:45, Сьогодні

У Донецьку повідомили про 3 загиблих у Куйбишевському районі внаслідок обстрілу

В окупованому Донецьку вчора ввечері, 26 червня, під обстріл попав  Куйбишевський район. Загинули троє людей.

Про це повідомив так званий "мер" Донецька Олексій Кулемзін.

За його  інформацією, боєприпаси попали у квартиру багатоповерхового житлового будинку та на територію автозаправки.

Загинули троє мирних громадян.

"У районі багатоповерхівки – чоловік 1957 р.н. та жінка 1987 р.н. На автозаправній станції загинув співробітник 1996 р.н. Поранення отримали: дівчина 2006 р.н., двоє хлопців 2005 та 2006 р.н., жінка 1971 р.н., чоловіки 1966 та 1983 р.н.", - написав колаборант.

У Донецьку повідомили про 3 загиблих у Куйбишевському районі внаслідок обстрілу, фото-1
У Донецьку повідомили про 3 загиблих у Куйбишевському районі внаслідок обстрілу, фото-2
У Донецьку повідомили про 3 загиблих у Куйбишевському районі внаслідок обстрілу, фото-3
У Донецьку повідомили про 3 загиблих у Куйбишевському районі внаслідок обстрілу, фото-4
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#Донецьк #обстріли #загиблі #жертви #ДНР
Ольга Романова
редактор
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