«Шахтар» підписав одного з найкращих молодих голкіперів України

21-річний український голкіпер Кіріл Фесюн переходить до «Шахтаря» з ковалівського «Колоса».

Угода «гірників» з футболістом розрахована на 5 років, повідомляє пресслужба донецького клуба.



Кіріл Фесюн є вихованцем чернігівської «Юності», за академію якої виступав у 2015–2019 роках. У вересні 2019-го перейшов до полтавської «Ворскли», де грав у юнацькій та молодіжній командах. Влітку 2021 року став гравцем «Колоса» й 18 вересня провів дебютний матч в УПЛ. У сезоні-2023/24 був основним воротарем ковалівської команди, взявши участь у 29 матчах чемпіонату України (31 пропущений м’яч, 12 сухих ігор). Усього має 35 матчів в ЧУ.



2 липня 2021 року дебютував у складі молодіжної збірної України U21, за яку на сьогодні провів 10 ігор. З весни 2024 року є голкіпером олімпійської збірної України U23, разом з якою у червні став переможцем престижного міжнародного змагання Tournoi Maurice Revello у Франції.



Досьє



Кіріл Фесюн



Народився 7 серпня 2002 року в Чернігові

Зріст: 190 см

Амплуа: голкіпер



Кар’єра: «Ворскла» U19/U21 (2019–2021), «Колос» (2021–2024)