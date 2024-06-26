Сьогодні, 26 червня, президент Володимир Зеленський підписав закон про статус англійської мови в Україні (законопроєкт 9432).

Про це свідчать дані картки законопроєкту на сайті Верховної Ради, повідомляє Lb.ua.

Документ закріплює статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Також він визначає категорії посад, кандидати на які зобов’язані володіти англійською мовою, унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів влади, органів місцевого самоврядування, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я тощо.

Також уряд повинен буде відшкодовувати кінотеатрам англомовні сеанси. Водночас кількість таких сеансів не може перевищувати 10% на місяць.

Крім того, закон визначає, що англійською мовою зобов'язані володіти державні службовці категорії "А", "Б" і "В" (дві останні – за переліком уряду), голови ОДА, їхні перші заступники та заступники, офіцери, які проходять службу за контрактом (перелік встановить уряд), поліціянти середнього і вищого складу Нацполіції (за переліком уряду), начальники інших правоохоронних органів, органів цивільного захисту, прокурори, посадовці податкових і митних органів (за переліком уряду) і керівники суб'єктів господарювання державного сектору економіки (теж за переліком уряду).

Водночас на період воєнного стану вимоги щодо знання англійської не застосовуватимуть. Службовці матимуть від двох до чотирьох років на вивчення англійської мови після завершення воєнного стану.

Інформація про культурні заходи, архівні документи, музейні експонати повинна мати ENG-версію. На це дається 2 роки.

Також закон передбачає: