Рус
  • Головна
  • У Макіївці чоловік кинув гранату в сусіда
Ольга Романова
редактор
16:07, Сьогодні
Надійне джерело

У Макіївці чоловік кинув гранату в сусіда

Читать на русском
У Макіївці чоловік кинув гранату в сусіда

У тимчасово окупованій Макіївці чоловік кинув гранату в сусіда.

Як повідомляють окупаційні інформ-ресурси йому не подобався спосіб життя сусіда – п'янки та розкидане сміття.

Він прийшов до нього в гості і кинув у кімнату вибуховий пристрій.

Сусід вижив, а чоловіка підозрюють у замаху на вбивство та незаконне зберігання вибухових пристроїв.



Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Макіївка #граната
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Останні новини
Оголошення
live comments feed...