У Макіївці чоловік кинув гранату в сусіда

У тимчасово окупованій Макіївці чоловік кинув гранату в сусіда.

Як повідомляють окупаційні інформ-ресурси йому не подобався спосіб життя сусіда – п'янки та розкидане сміття.

Він прийшов до нього в гості і кинув у кімнату вибуховий пристрій.

Сусід вижив, а чоловіка підозрюють у замаху на вбивство та незаконне зберігання вибухових пристроїв.





