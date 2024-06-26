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У Макіївці чоловік кинув гранату в сусіда
У тимчасово окупованій Макіївці чоловік кинув гранату в сусіда.
Як повідомляють окупаційні інформ-ресурси йому не подобався спосіб життя сусіда – п'янки та розкидане сміття.
Він прийшов до нього в гості і кинув у кімнату вибуховий пристрій.
Сусід вижив, а чоловіка підозрюють у замаху на вбивство та незаконне зберігання вибухових пристроїв.
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