18:01, Сьогодні
Надійне джерело
«Шахтар» підписав гравця збірної Тунісу
22-річний центральний захисник Алаа Грам став гравцем «Шахтаря», перейшовши з туніського «Сфаксьєна».
Угода донецького клубу з гравцем розрахована до 30 червня 2029 року, повідомляє пресслужба донецького клубу.
Алаа Грам – вихованець «Сфаксьєна», за головну команду якого дебютував у 2019-му в 17 років. Загалом зіграв за клуб 98 матчів (5 голів, 1 асист), двічі ставав володарем Кубка Тунісу (2019, 2022). 28 березня 2023 року провів дебютний матч за національну збірну Тунісу, у складі якої на сьогодні має 3 гри.
Досьє
Алаа Грам
(Alaa Ghram)
Народився 24 липня 2001 року в Сфаксі (Туніс)
Зріст: 190 см
Амплуа: центральний захисник
Кар’єра: «Сфаксьєн» (2019–2024)
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
На Донеччині за добу окупанти 12 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула, три поранено
Оголошення
11:33, 13 червня
11:34, 13 червня
15:15, 18 червня
13
15:24, 18 червня
2
19:31, 20 червня
live comments feed...