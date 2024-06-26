«Шахтар» підписав гравця збірної Тунісу

22-річний центральний захисник Алаа Грам став гравцем «Шахтаря», перейшовши з туніського «Сфаксьєна».

Угода донецького клубу з гравцем розрахована до 30 червня 2029 року, повідомляє пресслужба донецького клубу.



Алаа Грам – вихованець «Сфаксьєна», за головну команду якого дебютував у 2019-му в 17 років. Загалом зіграв за клуб 98 матчів (5 голів, 1 асист), двічі ставав володарем Кубка Тунісу (2019, 2022). 28 березня 2023 року провів дебютний матч за національну збірну Тунісу, у складі якої на сьогодні має 3 гри.



Досьє



Алаа Грам

(Alaa Ghram)



Народився 24 липня 2001 року в Сфаксі (Туніс)

Зріст: 190 см

Амплуа: центральний захисник



Кар’єра: «Сфаксьєн» (2019–2024)