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До 10 років ув’язнення засуджено псевдопосадовців «днр», які працюють на окупантів у Сартані та Світлодарську

Прокурори Донецької обласної прокуратури довели в суді вину двох громадян у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Їх заочно засуджено до 10 років за ґратами з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, судових, правозахисних і правоохоронних органах, а також займатися юридичною, професійною діяльністю, пов’язаною з наданням публічних послуг й виконанням адміністративно-господарських функцій, на 10 і 15 років та конфіскацією майна.



У березні 2022 року колишній викладач української мови в сільській школі перейшов на бік російських загарбників. Він обійняв посаду «начальника відділу по роботі з населенням смт Сартана адміністрації м. Новоазовська днр». Чоловік залучає до взаємодії з окупаційною владою інших посадовців і підприємців та допомагає ворогу в роздачі паспортів рф. Він бере участь у нарадах та пропагандистських акціях, що виправдовують злочини кремлівського режиму, повідомляє Донецька обласна прокуратура.



Друга засуджена – ексначальниця відділу комунального господарства та благоустрою УЖКГ Світлодарської міської військової адміністрації. Відмовившись від евакуації на підконтрольну Україні територію, у травні 2022 року жінка працевлаштувалась виконувачем обов’язків начальника аналогічного підрозділу, підпорядкованого псевдореспубліці. Менше ніж за рік колаборантка очолила відділ, який відповідає, зокрема, за виділення на потреби окупантів так званого муніципального житла. Крім того, вона готує «проєктно-кошторисну документацію» та звітує перед росіянами про кожен витрачений рубль.



Засуджені перебувають у розшуку. Спеціальне досудове розслідування стосовно них здійснювалось ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

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Ольга Романова редактор