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За добу захисники України знищили 1260 російських окупантів

Протягом доби українські захисники ліквідували 1260 окупантів, 42 артилерійські системи ворога та 9 бойових броньованих машин. Про це йдеться у звіті Генштабу. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.06.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 539 320 (+1260) осіб,

танків ‒ 8042 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 15459 (+9) од,

артилерійських систем – 14363 (+42) од,

РСЗВ – 1108 (+0) од,

засоби ППО ‒ 868 (+5) од,

літаків – 359 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11459 (+24),

крилаті ракети ‒ 2324 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 19468 (+61) од,

спеціальна техніка ‒ 2420 (+11). Втрати російських військ Фото: Генштаб

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