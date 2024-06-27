ЗСУ контратакували під Часовим Яром і вибили окупантів із мікрорайону «Канал», - аналітик BILD

Битва за Часів Яр на захід від Бахмуту триває вже кілька місяців. Місто стоїть на пагорбах, до того ж відокремлене від російських сил водним каналом Сіверський Донець – Донбас. На сході за каналом знаходиться житловий мікрорайон "Канал" із багатоквартирними будинками. Раніше ЗС РФ намагалися обійти його з флангів та атакувати напряму.

На якийсь час їм вдалося зайняти зруйновані будівлі. Але тепер ЗСУ контратакували та вибили росіян звідти. "Українська армія відбила (або ніколи не втрачала) кілька вулиць у мікрорайоні "Канал" у Часовому Яру", - повідомляє експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Репке.

За його словами, російські війська також безуспішно контратакують селище Калинівка на північ від "Каналу". Раніше вони захопили його та підійшли до каналу Сіверський Донець — Донбас, але потім були відкинуті.