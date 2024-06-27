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  • Окупанти обстріляли Торецьк та Селидове: одна людина загинула, семеро поранено, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
11:28, Вчора
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Окупанти обстріляли Торецьк та Селидове: одна людина загинула, семеро поранено, - ФОТО

Окупанти обстріляли Торецьк та Селидове: одна людина загинула, семеро поранено, - ФОТО

Одна людина загинула та семеро поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Під вогнем знову опинився Торецьк — там встановлено інформацію про 1 загиблу людину.

Окупанти обстріляли Торецьк та Селидове: одна людина загинула, семеро поранено, - ФОТО, фото-1



Рано вранці росіяни скинули авіабомбу на Селидове — поранення отримали 6 людей, у тому числі двоє підлітків; пошкоджено 7 багатоповерхівок, 5 приватних будинків, 3 адмінбудівлі і 4 автомобіля.

Окупанти обстріляли Торецьк та Селидове: одна людина загинула, семеро поранено, - ФОТО, фото-2



Крім того, під обстріл потрапило Ясенове Покровської громади — там поранено людину, пошкоджено підприємство.

Окупанти обстріляли Торецьк та Селидове: одна людина загинула, семеро поранено, - ФОТО, фото-3
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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Торецьк #Селидове
Ольга Романова
редактор
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