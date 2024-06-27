Окупанти обстріляли Торецьк та Селидове: одна людина загинула, семеро поранено, - ФОТО

Одна людина загинула та семеро поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Під вогнем знову опинився Торецьк — там встановлено інформацію про 1 загиблу людину.





Рано вранці росіяни скинули авіабомбу на Селидове — поранення отримали 6 людей, у тому числі двоє підлітків; пошкоджено 7 багатоповерхівок, 5 приватних будинків, 3 адмінбудівлі і 4 автомобіля.





Крім того, під обстріл потрапило Ясенове Покровської громади — там поранено людину, пошкоджено підприємство.