На окупованій Донеччині середня зарплата в 1,6 раза менше, ніж в Україні

Середня зарплата на тимчасово окупованій Донеччині на основі вакансій в Центрі зайнятості складає 27 045 російських рублів, або 12 697 гривень.

Про це повідомляють окупаційні інформ-ресурси.

За даними місцевого Центру зайнятості, пропозиції з вакансій починаються від рівня МРОТ - 19 242 рублі і варіюються до 150 000 рублів.

Зараз середня зарплата в Україні 20 500 гривень, або 43 665 російських рублів, що в 1,6 раза більше ніж на окупованій Донеччині. Це медіана заробітних плат за даними з 207222 вакансій, розміщених на Work.ua.