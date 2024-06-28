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Ольга Романова
редактор
09:18, Сьогодні
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Ситуація на фронті на ранок 28 червня: протягом доби відбулося 140 бойових зіткнень

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Ситуація на фронті на ранок 28 червня: протягом доби відбулося 140 бойових зіткнень

Загалом за добу відбулося 140 бойових зіткнень, росіяни завдали сімох ударів із застосуванням дев'яти ракет, 48 авіаударів (зокрема з 77 КАБами), провели майже 4300 обстрілів, зокрема 109 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов.

Росіяни продовжують наступальні дії на Харківському напрямку. За добу відбулося чотири зіткнення, бої точилися, зокрема, в районах населених пунктів Вовчанськ і Липці.

На Куп'янському захисники відбили 12 атак ворога у районах Синьківки, Степової Новоселівки, Піщаного Харківської області і Андріївки та Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 11 атак противника в районах населених пунктів Копанки Харківської області, Невське, Макіївка Луганської області, Терни і Торське Донецької області", – сказав він.

На Сіверському захисники відбили дев'ять атак у районах Спірного, Роздолівки та Виїмки.

На Краматорському захисники зупинили сім спроб ворога прорвати оборону в района Часового Яру Донецької області.

На Торецькому напрямку противник здійснив 27 безуспішних атак у районах населених пунктів Залізне, Північне, Нью-Йорк, Торецьк і Дружба. 

На Покровському захисники відбили 32 атаки окупантів у районі населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Прогрес, Новоселівка Перша, Карлівка Уманське. 

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка, де окупанти 21 раз намагалися прорвати оборону.

На Времівському росіяни здійснили чотири безуспішні штурми в районі Костянтинівки.

На Оріхівському відбулося два зіткнення у районі Малої Токмачки Запорізької області. 

На Придніпровському напрямку російські окупанти намагаються витіснити підрозділи Сил оборони України з плацдармів на лівобережжі Дніпра", тут було 11 атак.

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#ЗСУ #Генштаб #війна #окупанти
Ольга Романова
редактор
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