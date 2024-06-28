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  • За добу захисники України знищили 1170 російських окупантів
Ольга Романова
редактор
09:47, Сьогодні
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За добу захисники України знищили 1170 російських окупантів

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За добу захисники України знищили 1170 російських окупантів

Протягом доби ЗСУ ліквідували 1170 окупантів та ворожий літак, знищили 60 артилерійських систем росіян та 3 засоби ППО.

Про це інформує Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 540 490 (+1170) осіб,
  • танків ‒ 8066 (+24) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15480 (+21) од,
  • артилерійських систем  –  14423 (+60) од,
  • РСЗВ – 1109 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 871 (+3) од,
  • літаків – 360 (+1) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11509 (+50),
  • крилаті ракети ‒ 2329 (+5),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19514 (+46) од,
  • спеціальна ‒ 2431 (+11).
Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ

Дані уточнюються.

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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Ольга Романова
редактор
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