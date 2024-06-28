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За добу захисники України знищили 1170 російських окупантів

Протягом доби ЗСУ ліквідували 1170 окупантів та ворожий літак, знищили 60 артилерійських систем росіян та 3 засоби ППО. Про це інформує Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.06.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 540 490 (+1170) осіб,

танків ‒ 8066 (+24) од,

бойових броньованих машин ‒ 15480 (+21) од,

артилерійських систем – 14423 (+60) од,

РСЗВ – 1109 (+1) од,

засоби ППО ‒ 871 (+3) од,

літаків – 360 (+1) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11509 (+50),

крилаті ракети ‒ 2329 (+5),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 19514 (+46) од,

спеціальна ‒ 2431 (+11). Фото: Генштаб Втрати російських військ Дані уточнюються.

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Ольга Романова редактор