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  • На Донеччині бійці Нацгвардії знищили російський штурмовик Су-25, - ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
10:43, Сьогодні

На Донеччині бійці Нацгвардії знищили російський штурмовик Су-25, - ВІДЕО

На Донеччині бійці Нацгвардії знищили російський штурмовик Су-25, - ВІДЕО

Бійці Нацгвардії знищили ворожий штурмовий літак Су-25. Це відбулось у Донецькій області.

Про це повідомляється на сторінці Нацгвардії в Телеграм.

"Гвардійці виявили ворожий Су-25, відомий також під назвою "Грач", що здійснював бойовий виліт. Зведений розрахунок переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) "Ігла" 31-ї бригади Національної гвардії України діяв оперативно та професійно. Влучним пострілом штурмовик Су-25 було збито", - йдеться в повідомленні.

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#Донеччина #Нацгвардія #Су-25 #знищення
Ольга Романова
редактор
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