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На Донеччині бійці Нацгвардії знищили російський штурмовик Су-25, - ВІДЕО
Бійці Нацгвардії знищили ворожий штурмовий літак Су-25. Це відбулось у Донецькій області.
Про це повідомляється на сторінці Нацгвардії в Телеграм.
"Гвардійці виявили ворожий Су-25, відомий також під назвою "Грач", що здійснював бойовий виліт. Зведений розрахунок переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) "Ігла" 31-ї бригади Національної гвардії України діяв оперативно та професійно. Влучним пострілом штурмовик Су-25 було збито", - йдеться в повідомленні.
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