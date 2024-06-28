На Донеччині бійці Нацгвардії знищили російський штурмовик Су-25, - ВІДЕО

Бійці Нацгвардії знищили ворожий штурмовий літак Су-25. Це відбулось у Донецькій області.

Про це повідомляється на сторінці Нацгвардії в Телеграм.

"Гвардійці виявили ворожий Су-25, відомий також під назвою "Грач", що здійснював бойовий виліт. Зведений розрахунок переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) "Ігла" 31-ї бригади Національної гвардії України діяв оперативно та професійно. Влучним пострілом штурмовик Су-25 було збито", - йдеться в повідомленні.