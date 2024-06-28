Окупанти скинули керовану авіабомбу на багатоповерхівку в Нью-Йорку: чотири людини загинули

Сьогодні зранку, 28 червня, росіяни скинули керовану авіабомбу на місто Нью-Йорк Донецької області — влучили у багатоповерхівку, пошкодили приватні будинки.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Щонайменше чотири людини загинули та дві поранені.



Із поранених одна людина лікуватиметься амбулаторно, а друга в тяжкому стані доправлена до лікарні.



На місці тривають рятувальні роботи. Точні наслідки обстрілу встановлюємо.