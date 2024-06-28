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Окупанти скинули керовану авіабомбу на багатоповерхівку в Нью-Йорку: чотири людини загинули
Сьогодні зранку, 28 червня, росіяни скинули керовану авіабомбу на місто Нью-Йорк Донецької області — влучили у багатоповерхівку, пошкодили приватні будинки.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Щонайменше чотири людини загинули та дві поранені.
Із поранених одна людина лікуватиметься амбулаторно, а друга в тяжкому стані доправлена до лікарні.
На місці тривають рятувальні роботи. Точні наслідки обстрілу встановлюємо.
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