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  • Окупанти скинули керовану авіабомбу на багатоповерхівку в Нью-Йорку: чотири людини загинули
Ольга Романова
редактор
17:26, Сьогодні
Надійне джерело

Окупанти скинули керовану авіабомбу на багатоповерхівку в Нью-Йорку: чотири людини загинули

Окупанти скинули керовану авіабомбу на багатоповерхівку в Нью-Йорку: чотири людини загинули

Сьогодні зранку, 28 червня, росіяни скинули керовану авіабомбу на місто Нью-Йорк Донецької області — влучили у багатоповерхівку, пошкодили приватні будинки.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Окупанти скинули керовану авіабомбу на багатоповерхівку в Нью-Йорку: чотири людини загинули, фото-1

Щонайменше чотири людини загинули та дві поранені.

Із поранених одна людина лікуватиметься амбулаторно, а друга в тяжкому стані доправлена до лікарні.

На місці тривають рятувальні роботи. Точні наслідки обстрілу встановлюємо.

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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Нью-Йорк
Ольга Романова
редактор
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