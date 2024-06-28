На Рівненщину прибув дев’ятий евакуаційний поїзд із Донецької області: як подати заявку на евакуацію, - ФОТО

До безпечного регіону з Донеччини евакуйовано ще 46 осіб (29 родин), серед яких 6 дітей, 17 жінок (1 вагітна), 4 маломобільні особи, 2 людини з інвалідністю.



На залізничному вокзалі був організований приймальний пункт. Працівники ДСНС та поліції допомагали евакуйованим виходити з потягу та переносити речі, бригади швидкої допомоги надавали медичний супровід.





Внутрішньо переміщені особи мали змогу отримати ланч-бокси з гарячими напоями та гігієнічні набори, а також звернутися по психологічну і правову допомогу. Це стало можливим завдяки співпраці з громадськими фондами, такими як Червоний Хрест, ГО «Центр інтеграції», БФ «Рокада», КЗ «Денний центр соціально-психологічної допомоги» та БФ «Право на захист».





Після прибуття переселенці отримали евакуаційні виплати та були розміщені у приймаючих громадах.



Нагадаємо, що евакуація здійснюється безкоштовно. Для попереднього запису необхідно звернутися до місцевих органів влади. Або подати заявку, зателефонувавши на гарячу лінію для всіх громад за номером: (098) 890-33-18.



Для евакуації тяжкохворих та осіб з інвалідністю звертайтеся за номерами: 0 800 332 614, (099) 710-48-72, (099) 311-53-14, (096) 108-60-48, (099) 311-53-36.



Крім того, про бажання евакуюватися із прифронтових територій можна повідомити на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції за номером: 15-48. Для повідомлень через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber діє номер: (096) 078-84-33.