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  • «Культурний хаб Донеччина» у Києві чекає у неділю переселенців та їх дітей на арт-терапевтичний сеанс та дудл-арт
Ольга Романова
редактор
13:26, Сьогодні

«Культурний хаб Донеччина» у Києві чекає у неділю переселенців та їх дітей на арт-терапевтичний сеанс та дудл-арт

«Культурний хаб Донеччина» у Києві чекає у неділю переселенців та їх дітей на арт-терапевтичний сеанс та дудл-арт

28 червня «Культурний хаб Донеччина» в Київі в межах соціального проєкту «АКТИВНІ ПАРКИ – ЛОКАЦІЇ ЗДОРОВОЇ УКРАЇНИ» запрошує дорослих  на спортивні змагання в  веселій та дружній атмосфері, де можна буде не лише позмагатися, але й знайти нових друзів.

30 червня заплановані для відвідувачів хабу: арт-терапевтичний сеанс для дітей та дорослих, які постраждали від бойових дій; абетка анімаційного малювання з Володимиром Ликовим; музичне заняття з Katiko, дудл-арт з Денисом Дрейманом та кінопоказ сучасного фільму.

Чекаємо вас в нашому «Культурному хабі Донеччина», реєстрація на Telegram-каналі  за посиланням: https://t.me/culture_space_donetchyna.

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#Донеччина #переселенці #діти #арт-терапія #анімація #Київ
Ольга Романова
редактор
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