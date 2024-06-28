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«Культурний хаб Донеччина» у Києві чекає у неділю переселенців та їх дітей на арт-терапевтичний сеанс та дудл-арт
28 червня «Культурний хаб Донеччина» в Київі в межах соціального проєкту «АКТИВНІ ПАРКИ – ЛОКАЦІЇ ЗДОРОВОЇ УКРАЇНИ» запрошує дорослих на спортивні змагання в веселій та дружній атмосфері, де можна буде не лише позмагатися, але й знайти нових друзів.
30 червня заплановані для відвідувачів хабу: арт-терапевтичний сеанс для дітей та дорослих, які постраждали від бойових дій; абетка анімаційного малювання з Володимиром Ликовим; музичне заняття з Katiko, дудл-арт з Денисом Дрейманом та кінопоказ сучасного фільму.
Чекаємо вас в нашому «Культурному хабі Донеччина», реєстрація на Telegram-каналі за посиланням: https://t.me/culture_space_donetchyna.
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