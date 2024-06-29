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  • За добу захисники України знищили 1070 російських окупантів
Ольга Романова
редактор
09:23, Сьогодні

За добу захисники України знищили 1070 російських окупантів

За добу захисники України знищили 1070 російських окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 541 560 військових, 8073 танки, 14480 артилерійських систем і 360 літаків.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 541560 (+1070) осіб,
  • танків ‒ 8073 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15505 (+25) од,
  • артилерійських систем –  14480 (+57) од,
  • РСЗВ – 1109 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 871 (+0) од,
  • літаків – 360 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11538 (+29),
  • крилаті ракети ‒ 2331 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19568 (+54) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2436 (+5)


Дані уточнюються.

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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Ольга Романова
редактор
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