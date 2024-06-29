На Донеччині за добу окупанти 13 разів обстріляли населені пункти: чотири людини загинули, шестеро поранено

За 28 червня росіяни вбили 4 жителів Донеччини — у Нью-Йорку. Ще 6 людей в області за добу дістали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 453 людини, у тому числі 55 дітей.

Покровський район. У Курахівській громаді знищено будинок у Курахівці. Обстріляні околиці Мар'їнської, Очеретинської і Гродівської громад.



Краматорський район. У Зарічному Лиманської громади поранено людину. У Подільському Костянтинівської громади повторно пошкоджено будинок.



Бахмутський район. У Нью-Йорку Торецької громади 4 людини загинули і 5 поранено, пошкоджено 5 будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені 12 приватних будинків, 4 багатоповерхівки і 2 нежитлові приміщення. У Сіверську 1 будинок зруйновано і 2 пошкоджено.



