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  • На Донеччині росіяни обстріляли Зарічне, Торське та Нью-Йорк: загинули три людини
Ольга Романова
редактор
14:35, Сьогодні
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На Донеччині росіяни обстріляли Зарічне, Торське та Нью-Йорк: загинули три людини

На Донеччині росіяни обстріляли Зарічне, Торське та Нью-Йорк: загинули три людини

Три людини загинули та чотири поранені внаслідок ранкових обстрілів Донеччини 29 червня.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Лиманській громаді під обстріл потрапили два поселення: у Зарічному росіяни вбили трьох людей, у Торському — поранили одну людину.

У Нью-Йорку Торецької громади поранено 2 людини, ще 1 людина поранена у Курахівці.

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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
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