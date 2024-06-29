На Донеччині росіяни обстріляли Зарічне, Торське та Нью-Йорк: загинули три людини

Три людини загинули та чотири поранені внаслідок ранкових обстрілів Донеччини 29 червня.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



У Лиманській громаді під обстріл потрапили два поселення: у Зарічному росіяни вбили трьох людей, у Торському — поранили одну людину.



У Нью-Йорку Торецької громади поранено 2 людини, ще 1 людина поранена у Курахівці.