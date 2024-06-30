ЗСУ успішно контратакували та відкинули ворога від Тернів та Ямполівки на Донеччині, - ВІДЕО

Бійці «Азову», 95-ї бригади та супутніх підрозділів Сил оборони, вибили російських окупантів з ряду позицій на лиманському напрямку. Загарбників відкинули від населених пунктів Терни та Ямполівка у Донецькій області. Українським захисникам вдалося закріпитись на звільнених позиціях

Про це повідомила пресслужба 12 бригади спеціального призначення «Азов» на своїй сторінці у телеграм.

Військові показали відео зі щойно відбитих позицій поблизу Тернів, де росіяни штурмують втрачені окопи з надією повернути їх.

У «Азові» розповіли, що з початку року противник безперервно атакував позиції Сил оборони поблизу Тернів на лиманському напрямку. Зазначивши, що ситуація на напрямку була загрозливою через те, що окупанти не шкодували ні особового складу, ні техніки, щоб захопити українське селище.

«В результаті успішної операції, проведеної 12-ою бригадою спеціального призначення «Азов», 95-ою окремою десантно-штурмовою бригадою та суміжними підрозділами, Сили оборони відкинули ворога від Тернів та Ямполівки і закріпились на звільнених позиціях», – повідомила пресслужба «Азову».

Українські воїни вибили росіян з позицій біля Тернів. Червень 2024. Кадр з відео бригади «Азов»

Внаслідок важкий боїв, частини окупантів понесли важкі втрати у солдатах і техніці.

Кадри ліквідація окупанта на підступах до нещодавно відбитих Силами оборони позицій на Донеччині, записані на екшн-камеру бійця 12-ої бригади спеціального призначення «Азов».