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За добу захисники України знищили 1140 російських окупантів
За добу бійці Сил оборони України ліквідували ще 1140 російських окупантів, 7 ворожих танків і 53 артилерійські системи.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 542700 (+1140) осіб,
- танків ‒ 8080 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15524 (+19) од,
- артилерійських систем – 14533 (+53) од,
- РСЗВ – 1110 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 873 (+2) од,
- літаків – 360 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11584 (+46),
- крилаті ракети ‒ 2331 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19643 (+75) од,
- спеціальна техніка ‒ 2448 (+12)
Дані уточнюються
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