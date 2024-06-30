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  • За добу захисники України знищили 1140 російських окупантів
Ольга Романова
редактор
09:27, Сьогодні
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За добу захисники України знищили 1140 російських окупантів

За добу захисники України знищили 1140 російських окупантів

За добу бійці Сил оборони України ліквідували ще 1140 російських окупантів, 7 ворожих танків і 53 артилерійські системи. 

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу  ‒ близько  542700 (+1140) осіб,
  • танків ‒ 8080 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15524 (+19) од,
  • артилерійських систем – 14533 (+53) од,
  • РСЗВ – 1110 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 873 (+2) од,
  • літаків – 360 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11584 (+46),
  • крилаті ракети ‒ 2331 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19643 (+75) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2448 (+12)

втрати противника станом на 30 червня

Дані уточнюються

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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Ольга Романова
редактор
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