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За добу захисники України знищили 1140 російських окупантів

За добу бійці Сил оборони України ліквідували ще 1140 російських окупантів, 7 ворожих танків і 53 артилерійські системи. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.06.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 542700 (+1140) осіб,

танків ‒ 8080 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 15524 (+19) од,

артилерійських систем – 14533 (+53) од,

РСЗВ – 1110 (+1) од,

засоби ППО ‒ 873 (+2) од,

літаків – 360 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11584 (+46),

крилаті ракети ‒ 2331 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 19643 (+75) од,

спеціальна техніка ‒ 2448 (+12) Дані уточнюються

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Ольга Романова редактор