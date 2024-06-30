На Донеччині за добу окупанти 32 рази обстріляли населені пункти: девʼятеро людей загинули, 16 поранено

За 29 червня росіяни вбили 9 жителів Донеччини: 3 у Зарічному, 1 у Торецьку, Нью-Йорку, Курахівці, Костянтинівці, Північному і Слов'янську. Ще 16 людей в області за добу дістали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Всього за добу росіяни 32 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 313 людей, у тому числі 24 дитини.

Покровський район. У Курахівці 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 4 будинки; у Кураховому поранено людину, знищено будинок. У Селидовому пошкоджено 3 адмінбудівлі і 6 промислових приміщень.



Краматорський район. У Лиманській громаді 3 людини загинули і зруйновано будинок у Зарічному; 1 людина поранена і 1 будинок пошкоджено у Торському. У Костянтинівці 1 людина загинула і 3 поранено, зруйновано 2 приватні будинки, пошкоджено 13 приватних будинків, 12 багатоповерхівок, 4 нежитлові приміщення, 3 адмінбудівлі, спортзал, крамницю, 2 інфраструктурні об'єкти і 13 автомобілів.



Бахмутський район. У Торецькій ТГ 2 людини загинули і 6 поранено, пошкоджено 24 будинки, 2 адмінбудівлі. У Часовоярській ТГ пошкоджені 4 приватні будинки і багатоповерхівка. У Сіверській ТГ 2 будинки зруйновані і 2 пошкоджено.



