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Окупанти обстріляли Селидове: пошкоджено шахту

Російська армія продовжує терор міста Селидове Донецької області. Цього разу під обстріл потрапила місцева шахта. Про це повідомляє Селидівська міська військова адміністрація. Чергову атаку ворог здійснив увечері 29 червня. Унаслідок обстрілу пошкоджена шахта. "Пошкоджені, а деякі зруйновані, виробничі приміщення шахти", — йдеться в повідомленні.

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Ольга Романова редактор