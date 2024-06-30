«Шахтар» розгромив «Сараєво» у першому контрольному матчі на зборах, - ФОТО, ВІДЕО

У першому спарингу наставник «оранжево-чорних» Маріно Пушич обрав такий стартовий склад: Різник діяв у воротах, Вінісіус Тобіас та Азаров вийшли на флангах оборони, Назарина та Фарина – у центрі захисту, у середині поля грали Криськів, Марлон Гомес та Бондаренко з капітанською пов’язкою, позиції вінгерів закривали Кевін та Швед, центрфорвард – Сікан, повідомляє пресслужба донецького клубу.



Голи Сікана й Криськіва, два передасисти Вінісіуса Тобіаса



«Гірники» впевнено розпочали, і в дебюті матчу Назарина мав момент, прямим ударом зі штрафного влучивши в поперечину. Забити перший гол літнього міжсезоння донеччанам вдалося вже на 12-й хвилині: Вінісіус Тобіас підключився до атаки та з правого флангу навісив на дальню штангу, Кевін головою скинув м’яч у центр, а Данило Сікан з лінії воротарського в дотик пробив кіпера – 1:0.

Невдовзі ще одна комбінація з правого краю ледь не завершилась голом, проте після гострого прострілу Криськіва захисник боснійців на мить випередив на м’ячі Марлона Гомеса. У середині тайму суперника знову врятував каркас воріт – ліва стійка прийняла на себе діагональний удар Бондаренка здалеку.

Подвоїти рахунок вдалося на 32-й хвилині: «оранжево-чорні» розігнали швидкий випад тим самим правим флангом, Вінісіус Тобіас віддав на Шведа, той покотив назад, а Дмитро Криськів із центру штрафного з другої спроби переграв воротаря – 2:0.

Лише після цього свою першу нагоду створили сараєвці: потужний постріл Матановича зі штрафного Різник у ефектному стрибку перевів через перекладину.



Неофіційний дебют Фесюна, голи Траоре та Егіналду



По перерві Маріно Пушич повністю змінив склад, випустивши на поле голкіпера-новачка Кіріла Фесюна, захисників Козіка, Лацабідзе, Огаркова та Педріньйо, півзахисників Глущенка, Сігеєва, Цуканова, вінгерів Егіналду й Невертона, нападника Траоре (капітан). Проте активніше другий тайм розпочали саме суперники і на 51-й хвилині скоротили відставання: Ренан Олівейра зі штрафного пробив точно в ближню дев’ятку. Після пропущеного гола «гірники» повністю забрали м’яч під свій контроль і взялися розхитувати оборону опонента. Тривалий час наблизитися до воріт боснійців не вдавалося, але наполегливість донеччан принесла результат: на 67-й хвилині Педріньйо увірвався до карного майданчика і був збитий, а Лассіна Траоре реалізував пенальті сильним ударом по центру – 3:1. Протягом тайму в «оранжево-чорних» відбулося ще дві заміни – до гри увійшли юніори Дрозд і Савченко. Оформити четвертий м’яч міг Сігеєв, проте трохи не встиг, аби замкнути дальню стійку після прострілу Егіналду з правого краю штрафного. Але до розгрому справа таки дійшла: на 84-й хвилині Цуканов розігнав контрвипад по центру й віддав ліворуч на Невертона, бразилець покотив уздовж лінії воротарського, а Егіналду замкнув у порожню сітку – 4:1. Наприкінці зустрічі відзначитися вдруге могли сараєвці, однак після удару Нурковича та рикошету м’яч влучив у поперечину.



4:1 – «Шахтар» перемагає «Сараєво» в стартовому контрольному матчі літніх зборів.



У неділю в підопічних Маріно Пушича буде вихідний, після чого команда продовжить підготовку до сезону.



«Шахтар» (Донецьк) – «Сараєво» (Сараєво) – 4:1 (2:0)



Любляна, Спортивний парк Радомлє, 100 глядачів



Голи: 1:0 Сікан (12), 2:0 Криськів (32), 2:1 Олівейра (51), 3:1 Траоре (67, пен.), 4:1 Егіналду (84)



«Шахтар»: Різник (Твардовський, 46), Вінісіус Тобіас (Козік, 46; Дрозд, 75), Назарина (Лацабідзе, 46), Фарина (Огарков, 46), Азаров (Педріньйо, 46), Криськів (Глущенко, 46; Савченко, 81), Бондаренко (к) (Сігеєв, 46), Марлон Гомес (Цуканов, 46), Швед (Егіналду, 46), Кевін (Невертон, 46), Сікан (Траоре, 46)