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«Шахтар» розгромив «Сараєво» у першому контрольному матчі на зборах, - ФОТО, ВІДЕО
У суботу, 29 червня, в Словенії «Шахтар» провів контрольний матч із «Сараєвом».
У першому спарингу наставник «оранжево-чорних» Маріно Пушич обрав такий стартовий склад: Різник діяв у воротах, Вінісіус Тобіас та Азаров вийшли на флангах оборони, Назарина та Фарина – у центрі захисту, у середині поля грали Криськів, Марлон Гомес та Бондаренко з капітанською пов’язкою, позиції вінгерів закривали Кевін та Швед, центрфорвард – Сікан, повідомляє пресслужба донецького клубу.
Голи Сікана й Криськіва, два передасисти Вінісіуса Тобіаса
«Гірники» впевнено розпочали, і в дебюті матчу Назарина мав момент, прямим ударом зі штрафного влучивши в поперечину. Забити перший гол літнього міжсезоння донеччанам вдалося вже на 12-й хвилині: Вінісіус Тобіас підключився до атаки та з правого флангу навісив на дальню штангу, Кевін головою скинув м’яч у центр, а Данило Сікан з лінії воротарського в дотик пробив кіпера – 1:0.
Голи Сікана й Криськіва, два передасисти Вінісіуса Тобіаса
«Гірники» впевнено розпочали, і в дебюті матчу Назарина мав момент, прямим ударом зі штрафного влучивши в поперечину. Забити перший гол літнього міжсезоння донеччанам вдалося вже на 12-й хвилині: Вінісіус Тобіас підключився до атаки та з правого флангу навісив на дальню штангу, Кевін головою скинув м’яч у центр, а Данило Сікан з лінії воротарського в дотик пробив кіпера – 1:0.
Невдовзі ще одна комбінація з правого краю ледь не завершилась голом, проте після гострого прострілу Криськіва захисник боснійців на мить випередив на м’ячі Марлона Гомеса. У середині тайму суперника знову врятував каркас воріт – ліва стійка прийняла на себе діагональний удар Бондаренка здалеку.
Подвоїти рахунок вдалося на 32-й хвилині: «оранжево-чорні» розігнали швидкий випад тим самим правим флангом, Вінісіус Тобіас віддав на Шведа, той покотив назад, а Дмитро Криськів із центру штрафного з другої спроби переграв воротаря – 2:0.
Лише після цього свою першу нагоду створили сараєвці: потужний постріл Матановича зі штрафного Різник у ефектному стрибку перевів через перекладину.
Неофіційний дебют Фесюна, голи Траоре та Егіналду
По перерві Маріно Пушич повністю змінив склад, випустивши на поле голкіпера-новачка Кіріла Фесюна, захисників Козіка, Лацабідзе, Огаркова та Педріньйо, півзахисників Глущенка, Сігеєва, Цуканова, вінгерів Егіналду й Невертона, нападника Траоре (капітан). Проте активніше другий тайм розпочали саме суперники і на 51-й хвилині скоротили відставання: Ренан Олівейра зі штрафного пробив точно в ближню дев’ятку. Після пропущеного гола «гірники» повністю забрали м’яч під свій контроль і взялися розхитувати оборону опонента. Тривалий час наблизитися до воріт боснійців не вдавалося, але наполегливість донеччан принесла результат: на 67-й хвилині Педріньйо увірвався до карного майданчика і був збитий, а Лассіна Траоре реалізував пенальті сильним ударом по центру – 3:1. Протягом тайму в «оранжево-чорних» відбулося ще дві заміни – до гри увійшли юніори Дрозд і Савченко. Оформити четвертий м’яч міг Сігеєв, проте трохи не встиг, аби замкнути дальню стійку після прострілу Егіналду з правого краю штрафного. Але до розгрому справа таки дійшла: на 84-й хвилині Цуканов розігнав контрвипад по центру й віддав ліворуч на Невертона, бразилець покотив уздовж лінії воротарського, а Егіналду замкнув у порожню сітку – 4:1. Наприкінці зустрічі відзначитися вдруге могли сараєвці, однак після удару Нурковича та рикошету м’яч влучив у поперечину.
4:1 – «Шахтар» перемагає «Сараєво» в стартовому контрольному матчі літніх зборів.
У неділю в підопічних Маріно Пушича буде вихідний, після чого команда продовжить підготовку до сезону.
«Шахтар» (Донецьк) – «Сараєво» (Сараєво) – 4:1 (2:0)
Любляна, Спортивний парк Радомлє, 100 глядачів
Голи: 1:0 Сікан (12), 2:0 Криськів (32), 2:1 Олівейра (51), 3:1 Траоре (67, пен.), 4:1 Егіналду (84)
«Шахтар»: Різник (Твардовський, 46), Вінісіус Тобіас (Козік, 46; Дрозд, 75), Назарина (Лацабідзе, 46), Фарина (Огарков, 46), Азаров (Педріньйо, 46), Криськів (Глущенко, 46; Савченко, 81), Бондаренко (к) (Сігеєв, 46), Марлон Гомес (Цуканов, 46), Швед (Егіналду, 46), Кевін (Невертон, 46), Сікан (Траоре, 46)
Неофіційний дебют Фесюна, голи Траоре та Егіналду
По перерві Маріно Пушич повністю змінив склад, випустивши на поле голкіпера-новачка Кіріла Фесюна, захисників Козіка, Лацабідзе, Огаркова та Педріньйо, півзахисників Глущенка, Сігеєва, Цуканова, вінгерів Егіналду й Невертона, нападника Траоре (капітан). Проте активніше другий тайм розпочали саме суперники і на 51-й хвилині скоротили відставання: Ренан Олівейра зі штрафного пробив точно в ближню дев’ятку. Після пропущеного гола «гірники» повністю забрали м’яч під свій контроль і взялися розхитувати оборону опонента. Тривалий час наблизитися до воріт боснійців не вдавалося, але наполегливість донеччан принесла результат: на 67-й хвилині Педріньйо увірвався до карного майданчика і був збитий, а Лассіна Траоре реалізував пенальті сильним ударом по центру – 3:1. Протягом тайму в «оранжево-чорних» відбулося ще дві заміни – до гри увійшли юніори Дрозд і Савченко. Оформити четвертий м’яч міг Сігеєв, проте трохи не встиг, аби замкнути дальню стійку після прострілу Егіналду з правого краю штрафного. Але до розгрому справа таки дійшла: на 84-й хвилині Цуканов розігнав контрвипад по центру й віддав ліворуч на Невертона, бразилець покотив уздовж лінії воротарського, а Егіналду замкнув у порожню сітку – 4:1. Наприкінці зустрічі відзначитися вдруге могли сараєвці, однак після удару Нурковича та рикошету м’яч влучив у поперечину.
4:1 – «Шахтар» перемагає «Сараєво» в стартовому контрольному матчі літніх зборів.
У неділю в підопічних Маріно Пушича буде вихідний, після чого команда продовжить підготовку до сезону.
«Шахтар» (Донецьк) – «Сараєво» (Сараєво) – 4:1 (2:0)
Любляна, Спортивний парк Радомлє, 100 глядачів
Голи: 1:0 Сікан (12), 2:0 Криськів (32), 2:1 Олівейра (51), 3:1 Траоре (67, пен.), 4:1 Егіналду (84)
«Шахтар»: Різник (Твардовський, 46), Вінісіус Тобіас (Козік, 46; Дрозд, 75), Назарина (Лацабідзе, 46), Фарина (Огарков, 46), Азаров (Педріньйо, 46), Криськів (Глущенко, 46; Савченко, 81), Бондаренко (к) (Сігеєв, 46), Марлон Гомес (Цуканов, 46), Швед (Егіналду, 46), Кевін (Невертон, 46), Сікан (Траоре, 46)
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