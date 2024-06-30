«Відновлення» по-російськи: окупанти зняли тротуарну плитку у центрі Донецька та відправили її в Маріуполь, - ВІДЕО

Російська окупаційна влада зняла тротуарну плитку на проспекті Ілліча в Донецьку, де її уклали до Євро-2012. І відвезли до Маріуполя, де вимостили їй тротуари та майданчики.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив журналіст та блогер Денис Казанський

"А у Донецьку замість плитки криво поклали дешевий неякісний асфальт, який змиє першим дощем. Донеччани в шоці записують обурені ролики. Але це за України можна було скаржитися та якось впливати на ситуацію. А з приходом Росії у донеччан більше немає прав", - підсумував Казанський.