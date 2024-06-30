16:29, Сьогодні
«Відновлення» по-російськи: окупанти зняли тротуарну плитку у центрі Донецька та відправили її в Маріуполь, - ВІДЕО
Російська окупаційна влада зняла тротуарну плитку на проспекті Ілліча в Донецьку, де її уклали до Євро-2012. І відвезли до Маріуполя, де вимостили їй тротуари та майданчики.
Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив журналіст та блогер Денис Казанський
"А у Донецьку замість плитки криво поклали дешевий неякісний асфальт, який змиє першим дощем. Донеччани в шоці записують обурені ролики. Але це за України можна було скаржитися та якось впливати на ситуацію. А з приходом Росії у донеччан більше немає прав", - підсумував Казанський.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
На Донеччині за добу окупанти 19 разів обстріляли населені пункти: дві людини загинули, чотири поранено
Оголошення
21:11, 24 червня
3
15:37, 17 червня
19:32, 20 червня
live comments feed...