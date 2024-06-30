«Дякую, мій український Донецьку»: Ярослав Ракіцький залишає «Шахтар»

Захисник "Шахтаря" 34-річний Ярослав Ракицький завершує карʼєру у донецькому клубі.

Про це він повідомив у дописі на своїй сторінці в Інстаграм, у якому попрощався із гірниками.

«З 12 років і до сьогодні я віддавав і залишав своє серце, себе Шахтарю. Як на футбольній арені, так і за межами зеленого поля. Дякую, президенте, за все, що ви робили для нас. За те, що дали шанс насолоджуватися кар'єрою у найкращих умовах на кращому стадіоні. За те, що мені повірили. Я віддавав за себе рідний клуб. Дякую, Шахтаре. Дякую, мій український Донецьк. Бажаю золотих кубків та перемог. Молодь Шахтаря, ніколи не здавайтеся, будьте найкращими, прогресуйте та прославляйте наш рідний Шахтар по всьому світу. Я вірю у вас. Я завжди вболіватиму за вас. І в мене назавжди оранжево-чорне серце.

Я покидаю Шахтар. Історія, з якою пов’язане все моє життя, завершилася", — написав Ракіцький.

Нагадаємо, що Ярослав Ракіцький з 2006 по 2019 рік виступав за Шахтар. Потім футболіст під час російсько-української війни став гравцем пітерського Зеніту.

Після початку повномасштабної війни Ракіцький розірвав контракт із російським клубом, а в січні 2023-го — повернувся в Шахтар. У минулому сезоні він провів 18 матчів, забив 2 голи і віддав 1 асист.

Додамо, що загалом Ярослав Ракіцький провів 358 ігор за Шахтар, у яких забив 18 голів та зробив 35 гольових передач. Разом із командою він виграв 10 чемпіонатів, сім Кубків та шість Суперкубків України.