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За добу захисники України знищили 1110 російських окупантів

Протягом доби ЗСУ знищили 19 танків, 55 артилерійських систем ворога та 1110 солдатів російської армії. За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.07.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 543 810 (+1110) осіб,

танків ‒ 8099 (+19) од,

бойових броньованих машин ‒ 15550 (+26) од,

артилерійських систем – 14599 (+66) од,

РСЗВ – 1111 (+1) од,

засоби ППО ‒ 874 (+1) од,

літаків – 360 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11620 (+36),

крилаті ракети ‒ 2333 (+2),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 19713 (+70) од,

спеціальна техніка ‒ 2448 (+0).

Фото: Генштаб Втрати російських військ Дані уточнюються.

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Ольга Романова редактор