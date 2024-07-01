На Донеччині українські десантники в одному бою знищили сім російських бойових машин піхоти, - ВІДЕО

Десантники 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади знищили сім бойових машин піхоти противника в районі Новомихайлівки.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба бригади.

«Справжній портал до пекла відкрили окупанти у районі Новомихайлівки на Донеччині – і продовжують заходити у нього цілими колонами», – прокоментували у бригаді.

Судячи з відео, ворожі бойові машини з десантом знищувалися протитанковими засобами, мінами та FPV-дронами.

Вцілілі російські піхотинці сховалися в одному з будинків, однак були виявлені дроном-розвідником, який навів на росіян авіабомби.

Тип авіабомби, якою завдавали удари по позиції противника, невідомий.

«Частина росіян виявилась дивовижно живучою – і змогла укритись в одному з будинків. Але українська авіація, що нас підтримує, не залишила загарбникам жодного шансу. Точно у ціль», – йдеться у повідомленні десантників.