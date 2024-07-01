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Скорочено подачу води до Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки
З 18:30 30 червня буде скорочено подачу води до Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Фахівці вже розпочали ремонт на магістральному водогоні Д 1400 мм, на дільниці від 2-го до 3-го підйому Другого Донецького водогону.
Щойно роботи будуть завершені, подача води відновиться у повному обсязі.
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