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Ольга Романова
редактор
10:31, Сьогодні
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Скорочено подачу води до Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки

Скорочено подачу води до Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки

З 18:30 30 червня буде скорочено подачу води до Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Фахівці вже розпочали ремонт на магістральному водогоні Д 1400 мм, на дільниці від 2-го до 3-го підйому Другого Донецького водогону.

Щойно роботи будуть завершені, подача води відновиться у повному обсязі.

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#Донеччина #вода #Краматорськ #Слов'янськ #Дружківка #Костянтинівка
Ольга Романова
редактор
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