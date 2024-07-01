З 18:30 30 червня буде скорочено подачу води до Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Фахівці вже розпочали ремонт на магістральному водогоні Д 1400 мм, на дільниці від 2-го до 3-го підйому Другого Донецького водогону.



Щойно роботи будуть завершені, подача води відновиться у повному обсязі.