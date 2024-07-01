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  • Окупанти обстріляли з "Ураганів" Українськ на Донеччині: дві людини загинули та вісім поранено, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
11:57, Сьогодні
Надійне джерело

Окупанти обстріляли з "Ураганів" Українськ на Донеччині: дві людини загинули та вісім поранено, - ФОТО

Окупанти обстріляли з "Ураганів" Українськ на Донеччині: дві людини загинули та вісім поранено, - ФОТО

Щонайменше дві людини загинули та вісім поранено внаслідок ранкового обстрілу Українська.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Рано вранці росіяни обстріляли місто з Ураганів, в зоні ураження опинився житловий сектор. Загинули 2 жінки 65 і 70 років.

Окупанти обстріляли з "Ураганів" Українськ на Донеччині: дві людини загинули та вісім поранено, - ФОТО, фото-1



За попередньою інформацією, пошкоджено 10 багатоповерхівок і адмінбудівлю.

Окупанти обстріляли з "Ураганів" Українськ на Донеччині: дві людини загинули та вісім поранено, - ФОТО, фото-2



Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо.

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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
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