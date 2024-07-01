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Окупанти обстріляли з "Ураганів" Українськ на Донеччині: дві людини загинули та вісім поранено, - ФОТО
Щонайменше дві людини загинули та вісім поранено внаслідок ранкового обстрілу Українська.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Рано вранці росіяни обстріляли місто з Ураганів, в зоні ураження опинився житловий сектор. Загинули 2 жінки 65 і 70 років.
За попередньою інформацією, пошкоджено 10 багатоповерхівок і адмінбудівлю.
Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо.
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