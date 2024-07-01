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За три дні із Торецької громади на Донеччині евакуювали понад 700 мешканців
Протягом трьох днів із Торецької громади Донецької області евакуювали 711 мешканців, з них з них 20 дітей.
Про це повідомили у МВС.
Як зазначили у міністерстві, людей рятують поліцейські спільно з ДСНС, Донецькою ОВА й Торецькою ВЦА.
Працюють понад 20 спільних груп, серед яких «Білі янголи», парамедики та спецпризначенці.
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