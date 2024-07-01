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  • За три дні із Торецької громади на Донеччині евакуювали понад 700 мешканців
Ольга Романова
редактор
12:23, Сьогодні
Надійне джерело

За три дні із Торецької громади на Донеччині евакуювали понад 700 мешканців

За три дні із Торецької громади на Донеччині евакуювали понад 700 мешканців

Протягом трьох днів із Торецької громади Донецької області евакуювали 711 мешканців, з них з них 20 дітей.

Про це повідомили у МВС.

Як зазначили у міністерстві, людей рятують поліцейські спільно з ДСНС, Донецькою ОВА й Торецькою ВЦА. 

Працюють понад 20 спільних груп, серед яких «Білі янголи», парамедики та спецпризначенці.

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#Донеччина #евакуація
Ольга Романова
редактор
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