За три дні із Торецької громади на Донеччині евакуювали понад 700 мешканців

Протягом трьох днів із Торецької громади Донецької області евакуювали 711 мешканців, з них з них 20 дітей.

Про це повідомили у МВС.

Як зазначили у міністерстві, людей рятують поліцейські спільно з ДСНС, Донецькою ОВА й Торецькою ВЦА.

Працюють понад 20 спільних груп, серед яких «Білі янголи», парамедики та спецпризначенці.