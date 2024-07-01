На Донеччині захисники України знищили російську САУ “Мста-С”, - ВІДЕО

Українські військові знищили самохідну артилерійську установку «Мста-С» російських окупантів у Донецькій області.

Її уразили оператори безпілотників групи Muramasa 109-ї окремої бригади Сил ТрО, повідомляє Мілітарний.

Для цього вони застосували ударні FPV-дрони.

Тероборонівці показали відео, на якому зафіксовано, як російська САУ була атакована українським ударним безпілотником, коли вона зайняла свою вогневу позицію у лісосмузі.

«Знищено чергову жирну ціль на покровському напрямку. Самохідна артилерійська установка 2С19 «Мста-С» тільки виїхала на вогневу позицію і встигла зробити аж один постріл, після чого ваш дрон відправив її до парку металобрухту»,– наголосили українські оборонці.

Після влучання FPV-дрона відбулося займання ворожої САУ, за яким спостерігав оператор наступного безпілотника, який прилетів, щоб ще раз уразити її.

Потужне горіння, яке було видно на кілометри довкола, призвело до повного знищення російської артилерійської установки «Мста-С».

Оглядачі, які відстежують перебіг бойових дій, з’ясували, що САУ виявили й уразили поблизу населеного пункту Степове Донецької області.