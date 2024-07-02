На Донеччині за добу окупанти 34 раза обстріляли населені пункти: чотири людини загинули, 27 поранено

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 4 людини загинули й 27 отримали поранення.

Про це повідомляє очільник ОВА Вадим Філашкін.

Всього за добу росіяни 34 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 247 людей, у тому числі 18 дітей.

Покровський район. У Курахівській громаді 1 людина загинула і 4 поранені у Новодмитрівці; 1 людина поранена у Курахівці; пошкоджено 2 будинки в Острівському і 3 у Гірнику. В Українську Селидівської громади 2 людини загинули і 13 поранені, пошкоджено 22 приватні будинки, 12 багатоповерхівок, 5 адмінбудівель і 2 інфраструктурні об'єкти.



Краматорський район. У Зарічному Лиманської ТГ 1 людина поранена, 1 будинок зруйновано і 1 пошкоджено. У Костянтинівці пошкоджено 2 будинки і 2 інфраструктурні об'єкти. У Катеринівці Іллінівської ТГ пошкоджено 8 об'єктів.



Бахмутський район. У Торецькій ТГ 3 людини поранені у Сухій Балці і 1 у Нью-Йорку, пошкоджено 4 будинки і інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській ТГ пошкоджені 11 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і 3 нежитлові приміщення. У Сіверську пошкоджено будинок.



