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На Донеччині прикордонники зі стрілецької зброї збили російський безпілотник "Zala", - ФОТО
Прикордонники підрозділу «Фенікс» знищили зі стрілецької зброї повітряний розвідувальний дрон окупантів "Zala".
Про це повідомила Державна прикордонна служба.
Зазначається, що цей дрон призначений для ведення аеророзвідки та коригування артилерії.
Уламки російського безпілотника "Zala"
Фото: ДПСУ
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