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  • Окупанти скинули на Селидове авіабомбу: пошкоджено пожежно-рятувальну частину, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
10:56, Сьогодні

Окупанти скинули на Селидове авіабомбу: пошкоджено пожежно-рятувальну частину, - ФОТО

Окупанти скинули на Селидове авіабомбу: пошкоджено пожежно-рятувальну частину, - ФОТО

Внаслідок авіаудару на Донеччині вдруге за тиждень пошкоджено пожежно-рятувальну частину.

Про це повідомляє ДСНС України.  

Окупанти скинули на Селидове авіабомбу: пошкоджено пожежно-рятувальну частину, - ФОТО, фото-1

Російські війська знову обстріляли м. Селидове, скинувши на місто авіабомбу.  Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено 14 дверних та 31 віконний блоки, підвісну стелю в службових приміщеннях, 500 кв.м. шиферної покрівлі, рами та навіси 6 в’їзних воріт пожежно-рятувальної частини.  

Окупанти скинули на Селидове авіабомбу: пошкоджено пожежно-рятувальну частину, - ФОТО, фото-2

Особовий склад не постраждав, пожежно-рятувальну техніку не пошкоджено.

Окупанти скинули на Селидове авіабомбу: пошкоджено пожежно-рятувальну частину, - ФОТО, фото-3
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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Селидове
Ольга Романова
редактор
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