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Окупанти скинули на Селидове авіабомбу: пошкоджено пожежно-рятувальну частину, - ФОТО
Внаслідок авіаудару на Донеччині вдруге за тиждень пошкоджено пожежно-рятувальну частину.
Про це повідомляє ДСНС України.
Російські війська знову обстріляли м. Селидове, скинувши на місто авіабомбу. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено 14 дверних та 31 віконний блоки, підвісну стелю в службових приміщеннях, 500 кв.м. шиферної покрівлі, рами та навіси 6 в’їзних воріт пожежно-рятувальної частини.
Особовий склад не постраждав, пожежно-рятувальну техніку не пошкоджено.
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