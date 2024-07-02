Окупанти скинули на Селидове авіабомбу: пошкоджено пожежно-рятувальну частину, - ФОТО

Внаслідок авіаудару на Донеччині вдруге за тиждень пошкоджено пожежно-рятувальну частину.

Про це повідомляє ДСНС України.

Російські війська знову обстріляли м. Селидове, скинувши на місто авіабомбу. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено 14 дверних та 31 віконний блоки, підвісну стелю в службових приміщеннях, 500 кв.м. шиферної покрівлі, рами та навіси 6 в’їзних воріт пожежно-рятувальної частини.

Особовий склад не постраждав, пожежно-рятувальну техніку не пошкоджено.